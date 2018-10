Жертвы сексуальных домогательств в Европарламенте запустили свой блог

Работающие в Европейском парламенте мужчины и женщины, которые подверглись сексуальным домогательствам и злоупотреблениям в Европарламенте, запустили во вторник, 9 октября, блог MeTooEP, чтобы анонимно сообщать о фактах подобных злоупотреблений.

В первых публикациях жертвы домогательств рассказали, как во время работы, в условиях официальных миссий оказывались жертвами разнообразных домогательств.

These posters were put up all around the @Europarl_EN this morning. Read their stories: https://t.co/HuNsJYG1AX Follow @MeTooEP for more. #MeToo #metooEP #timesup pic.twitter.com/1ybr0TTdgJ