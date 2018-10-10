Лента RSS
Подписаться на ленту
10 октября 2018, среда, 06:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,47
10. 10. 2018

Жертвы сексуальных домогательств в Европарламенте запустили свой блог

Работающие в Европейском парламенте мужчины и женщины, которые подверглись сексуальным домогательствам и злоупотреблениям в Европарламенте, запустили во вторник, 9 октября, блог MeTooEP, чтобы анонимно сообщать о фактах подобных злоупотреблений.

В первых публикациях жертвы домогательств рассказали, как во время работы, в условиях официальных миссий оказывались жертвами разнообразных домогательств.

These posters were put up all around the @Europarl_EN this morning. Read their stories: https://t.co/HuNsJYG1AX Follow @MeTooEP for more. #MeToo #metooEP #timesup pic.twitter.com/1ybr0TTdgJ

— Julia Reda (@Senficon) 9 октября 2018 г.

Как сообщалось, руководство Европейского парламента очень серьезно относится к заявлениям о сексуальных домогательствах в представительном органе и уже имеет инициативы по решению этого вопроса.

Сотрудники Еврокомиссии жалуются на сексуальные домогательства

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

По призывному вою самки экскаватора я понял, что воды сегодня не будет...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.