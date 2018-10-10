Итоги 09.10: Взрывы на складе в Ичне и курс гривны

В Черниговской области взорвался склад боеприпасов
На технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв. Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Отмечается, что информация об инциденте поступила от начальника арсенала в 3.30 ночи 9 октября.
Взрыв склада боеприпасов в Ичне. Онлайн-трансляция
В России заявили, что Сенцов продолжает голодать
Украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает наказание в российской колонии, не прекращал голодовку. Об этом во вторник, 9 октября, сообщил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак, передает ТАСС.
"Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало... Он… так и голодает", - сказал Сак.
Нафтогаз и Киевтеплоэнерго подписали мировую
НАК Нафтогаз Украина и Киевтеплоэнерго подписали мировое соглашение относительно долговых обязательств Киевэнерго. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает пресс-служба Нафтогаза в Twitter.
Отмечается, что соглашение относительно долга Киевэнерго было подписано сегодня, 9 октября, а уже завтра, 10 октября, его должен утвердить суд. После этого, как прогнозируют в Нафтогазе, через неделю в Киеве может быть возобновлено горячее водоснабжение.
Украина сократит закупки угля в России
В следующем году Украина планирует импортировать из России 72% всего антрацита - 3,815 млн тонн, а из США - 418 тыс. тонн. Такая информация содержится в структуре топлива ТЭС и ТЭЦ на 2019 год, обнародованном Министерством энергетики и угольной промышленности.
Всего в 2019 году на теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали поставят 28,159 млн тонн угля. Из них - 5,269 млн тонн антрацита, а газового угля - 22,89 млн тонн.
МВФ спрогнозировал курс гривны на 2019 год
Международный валютный фонд предполагает снижение среднегодового курса гривны до 28,655 за доллар в 2019 году. Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики Фонда.
В частности, Фонд прогнозирует рост номинального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году на 14,7% - до 3421,349 млрд грн, в 2019-м - на 11,33%, до 3809,113 млрд грн и в 2020-м - на 11,42%, до 4244,042 млрд грн. При этом в долларовом выражении номинальный ВВП Украины оценен: в $126,39 млрд по итогам 2018 года, $132,928 млрд по итогам 2019-го и $141,824 млрд по итогам 2020-го.
Пугачева и Галкин разводятся
В сети недавно появились слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Российские СМИ называют вероятной причиной беременную любовницу.
Галкину приписывают роман с 33-летней бывшей женой футболиста Андрея Аршавниа Юлией Барановской. Звезда российского ТБ якобы беременна от супруга Пугачевой.
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Источник: korrespondent.net
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