Итоги 09.10: Взрывы на складе в Ичне и курс гривны

В Черниговской области взорвался склад боеприпасов

На технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв. Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Отмечается, что информация об инциденте поступила от начальника арсенала в 3.30 ночи 9 октября.

Взрыв склада боеприпасов в Ичне. Онлайн-трансляция

В России заявили, что Сенцов продолжает голодать

Украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает наказание в российской колонии, не прекращал голодовку. Об этом во вторник, 9 октября, сообщил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак, передает ТАСС.

"Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало... Он… так и голодает", - сказал Сак.

Нафтогаз и Киевтеплоэнерго подписали мировую

НАК Нафтогаз Украина и Киевтеплоэнерго подписали мировое соглашение относительно долговых обязательств Киевэнерго. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает пресс-служба Нафтогаза в Twitter.

Отмечается, что соглашение относительно долга Киевэнерго было подписано сегодня, 9 октября, а уже завтра, 10 октября, его должен утвердить суд. После этого, как прогнозируют в Нафтогазе, через неделю в Киеве может быть возобновлено горячее водоснабжение.

Украина сократит закупки угля в России

В следующем году Украина планирует импортировать из России 72% всего антрацита - 3,815 млн тонн, а из США - 418 тыс. тонн. Такая информация содержится в структуре топлива ТЭС и ТЭЦ на 2019 год, обнародованном Министерством энергетики и угольной промышленности.

Всего в 2019 году на теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали поставят 28,159 млн тонн угля. Из них - 5,269 млн тонн антрацита, а газового угля - 22,89 млн тонн.

МВФ спрогнозировал курс гривны на 2019 год

Международный валютный фонд предполагает снижение среднегодового курса гривны до 28,655 за доллар в 2019 году. Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики Фонда.

В частности, Фонд прогнозирует рост номинального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году на 14,7% - до 3421,349 млрд грн, в 2019-м - на 11,33%, до 3809,113 млрд грн и в 2020-м - на 11,42%, до 4244,042 млрд грн. При этом в долларовом выражении номинальный ВВП Украины оценен: в $126,39 млрд по итогам 2018 года, $132,928 млрд по итогам 2019-го и $141,824 млрд по итогам 2020-го.

Пугачева и Галкин разводятся

В сети недавно появились слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Российские СМИ называют вероятной причиной беременную любовницу.

Галкину приписывают роман с 33-летней бывшей женой футболиста Андрея Аршавниа Юлией Барановской. Звезда российского ТБ якобы беременна от супруга Пугачевой.

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Источник: korrespondent.net