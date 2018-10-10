Умер американский миллиардер и филантроп

Американский девелопер, миллиардер и филантроп Алекс Спанос умер во вторник, 9 октября, на 96 году жизни. Об этом сообщает газета The San Diego Union-Tribune со ссылкой на заявление команды по американскому футболу Los Angeles Chargers, которую Спанос купил в 1984 году.
"У нас нет слов, которые могут адекватно выразить наше горе, связанное с его смертью. Мы будем продолжать чтить его наследие, посвящая себя изменению жизни общества и всей нашей страны", - говорится в сообщении команды.
Алекс Спанос был ярким представителем идеи "американская мечта": начиная с разнорабочего в ресторане своего отца-иммигранта из Греции, в 27 лет он одолжил деньги в банке и открыл собственный ресторанный бизнес, который спустя пять лет принес ему первый миллион. В 1960 году Спанос основал девелоперскую компанию A. G. Spanos Construction Co., а в 2005 году занял 320 место в списке журнала Forbes среди 400 самых богатых американцев с состоянием в 1,1 млрд долларов США. В 2018 году издание оценило состояние Спанос и его семьи в 2,4 млрд долларов США.
Супруга Алекса Спаноса Фэй скончалась в августе этого года в возрасте 92 лет. В 1994 году миллиардер передал управление семейным бизнесом своим четырем детям из-за развивающейся деменции.
Ранее сообщалось, что в Китае судят миллиардера по подозрению в махинациях. А в Лас-Вегасе (США) полиция арестовала миллиардера и сооснователя компании по разработке полупроводниковой продукции Broadcom Генри Николаса III. Мужчину подозревают в торговле и распространении наркотиков: героина, кокаина, метамфетамина и экстази.
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Источник: korrespondent.net
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