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10. 10. 2018

Убийство болгарской журналистки: задержан новый подозреваемый

По делу об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой задержали нового подозреваемого. Об этом в среду, 10 октября, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ.

Подозреваемого задержали в Германии, однако, он гражданин Болгарии. Ему от 20 до 30 лет.

Власти Германии ситуацию пока не комментировали.

На утро 10 октября запланирована пресс-конференция премьера страны Бойко Борисова, где он должен рассказать подробности ареста.

Напомним, журналистку-расследователя убили в городе Русе. Тело Мариновой нашли в парке. Позже болгарские СМИ сообщали, что полиция задержала подозреваемого, у которого двойное гражданство Румынии и Молдовы. Однако впоследствии его отпустили.

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Источник: korrespondent.net

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