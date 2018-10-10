Сутки в ООС: 39 обстрелов, один погибший

В течение минувших суток, сепаратисты 39 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом 14 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом в среду, 10 октября, сообщает пресс-центр ООС.
"В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Новолуганское, Майское, Железное, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.
Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ствольную артиллерию калибра 152 мм враг применил, открывая огонь по опорным пунктам украинских войск вблизи Новотошковское, а калибра 122 мм – в районе населенного пункта Водяное.
Позиции Объединенных сил в районе Луганского, Гнутового и Лебединского противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Крымского, Новотошковского, Золотого, Новозвановки, Луганского, Новолуганского и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам Крымского и Новозвановки кроме того сепаратисты применяли вооружения боевых машин пехоты БМП-1. Позиции Объединенных сил в районе Золотого были обстреляны также противотанковыми управляемыми ракетами.
В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили легкие ранения.
По данным разведки, три противника за прошедшие сутки были уничтожены и пять получили ранения.
От начала текущих суток противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали не отведенные Грады, САУ и танки.
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Источник: korrespondent.net
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