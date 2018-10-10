В Ровенской области местного жителя осудили за госизмену

В Ровенской области суд признал местного жителя виновным в государственной измене и приговорил к семи с половиной годам лишения свободы. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что 22-летний мужчина обратился к сепаратистам "ДНР" с предложением совершить взрывы и диверсии в Ровенской области. Соответствующее видеообращение мужчина послал по интернету. Переписываясь якобы с представителями незаконных вооруженных формирований, он сообщил о подготовке взрыва на одном из объектов энергетического комплекса.

Костопольский районный суд признал мужчину виновным в совершении госизмены и назначил наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы.

Напомним, накануне в Запорожье задержали сторонника "ДНР". В СБУ заявили, что он был "командиром танкового расчета" и принимал активное участие в боевых действиях против сил АТО в Донбассе.

Ранее в Константиновке сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые вместе вступили в незаконное вооруженное формирование и во время оккупации города несли службу на блокпостах.

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Источник: korrespondent.net