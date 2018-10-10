США закрывают военную базу на Кипре

В США приняли решение закрыть базу Военно-воздушных сил на Кипре, на содержание которой в течение четырех лет было потрачено 70 миллионов долларов. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает ABC News со ссылкой на доклад управления генерального инспектора (OIG) Госдепа.

Сообщается, что базу создали в 2013 году без одобрения Совета управления авиацией (AGB) Госдепа. При этом цель ее создания неизвестна. Кроме того, отсутствовала документация с момента создания базы.

В докладе говорится, что базу закрыли в 2017 году. На ней размещалось пять вертолетов и около 40 контрактников.

Ранее сообщалось, что США намерены разместить в Польше военную базу на постоянной основе. Напомним, ранее польский министр заявлял, что такая военная база США будет последующей гарантией безопасности для Польши, и страна готова покрыть часть расходов, связанных с самой базой.

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Источник: korrespondent.net