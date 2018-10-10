В Канаде взорвался газопровод

В провинции Британская Колумбия на западе Канады взорвался газопровод компании Enbridge. Об этом в среду, 10 октября, сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что инцидент произошел накануне около 17:30 по местному времени (3:30 утра по Киеву).

Из-за взрыва около сотни жителей были эвакуированы.

Отмечается, что полиция эвакуировала жителей близлежащих поселений в качестве меры предосторожности, на данный момент им разрешено вернуться в свои дома.

В результате взрыва пострадавших не было. Газопровод поврежден.

Правоохранители расследуют инцидент, причина взрыва пока неизвестна.

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Напомним, двумя днями ранее в Канаде взорвался нефтеперерабатывающий завод.

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Источник: korrespondent.net