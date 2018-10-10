В Германию с начала года прибыло 100 тысяч мигрантов

С начала 2018 года в Германию прибыли порядка 100 тысяч беженцев. Такие данные озвучил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер во время заседания фракции консервативного блока ХДС/ХСС во вторник, 9 октября,.

В ноябре и декабре приток мигрантов в Германию традиционно снижается, поэтому глава МВД исходит из того, что общее их число за этот год не превысит 200 тысяч.

Ранее Зеехофер называл данную цифру в качестве целевого показателя, говоря, что "это нам по силам "и в подобных обстоятельствах "будет работать интеграция". "Любое превышение данного числа я считаю чрезмерной нагрузкой", – отмечал он.

Еще в июне министр высказывал опасения, что называвшиеся "большой коалицией" в качестве ориентира цифры в 180-220 тысяч мигрантов могут быть "достигнуты и даже превышены".

В свою очередь, эксперт по внутренней политике парламентской фракции Левой партии Улла Йельпке называла подобные разговоры со стороны министра "нагнетанием паники".

В середине сентября письмо с призывом отправить Зеехофера в отставку подписали 376 актеров, режиссеров, журналистов, ученых, художников и музыкантов. По словам подписантов, министр "взял в заложники 18,6 миллиона человек с иммигрантскими корнями и объявил их источником проблем".

Ранее в Германии подсчитали официальных беженцев. По состоянию на конец 2017 года в стране было зарегистрировано около 580 тысяч мигрантов.

Также сообщалось, что Германия потратила на беженцев 20 млрд евро за год. Больше половины из этом суммы было потрачено на мероприятия, которые должны ликвидировать, или, как минимум, сократить причины бегства людей из своих стран.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net