На фестивале в США показали тыкву весом 984 кило

На ежегодном фестивале в американском штате Калифорния определили самую большую тыкву. Вес ее составил 984 килограмма.

Об этом сообщает ТСН в среду, 10 октября.

"Вырастил этого великана обычный пилот из Орегона. Говорит, секретов богатого урожая нет, сам – начинающий садовник, для которого тыквы – это просто хобби. Признается лишь, что имел хорошие семена и за своим овощем ухаживал месяцами", – говорится в сообщении.

После победы на конкурсе мужчина намерен установить тыкву перед своим домом.

Ранее МИД Украины похвалилось 119-килограммовым арбузом, выращенным в Херсонской области. Однако позже оказалось, что этот арбуз был выращен в США, а снимок был сделан в 2013 году.

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Источник: korrespondent.net