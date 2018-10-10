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10. 10. 2018

В Сербии столкнулись более 30 автомобилей, есть жертвы

В Сербии произошло масштабное ДТП – столкнулись 34 автомобиля, включая грузовики. В результате аварии погибли семь человек, еще 27 получили ранения.

Об этом сообщает Радио Свобода в среду, 10 октября.

По данным местной полиции, на главном шоссе в центре Сербии наблюдался густой туман, который и послужил причиной ДТП.

Один из водителей заявил в комментарии местному телеканалу, что туман был "плотный, как стена".

Кроме того, отмечается, что вчера в Сербии произошла еще одна авария – на дороге местного значения столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. В результате этого ДТП погибли четыре человека и двое ранены.

Ранее в Волынской области микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с мотоциклом SkyBike. В результате ДТП погибли два молодых парня, еще два человека получили телесные повреждения.

А в Киеве внедорожник Toyota Land Cruiser сбил насмерть мужчину, который пытался пересечь шесть полос дороги на улице Вадима Гетьмана неподалеку ТРЦ Мармелад. При этом всего лишь в 30 метрах находился подземный переход.

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Источник: korrespondent.net

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