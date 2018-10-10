На старые грабли. Взрывы на складах в Украине

Пожары и взрывы на складах с боеприпасами – давно уже не диковинка для Украины. Год назад это происходило в Винницкой области, сейчас в Черниговской.

Пока на военных складах в Ичнянской районе продолжаются взрывы, эвакуированные люди ночуют на матах в спортивных залах, а СБУ ищет диверсантов, Корреспондент.net вспоминает предыдущие случаи взрывов на военных складах в Украине.

Калиновка – 2017

Вечером 26 сентября 2017 года в Калиновка, которая находится в 30 километрах от Винницы, начались взрывы на военном складе.

Взрывы продолжались несколько дней без перерывов, в Калиновке и окрестностях позже собрали около тысячи неразорвавшихся снарядов.

Из зоны возможной опасности эвакуировали почти 30 тысяч человек.

Все представители власти почти в унисон говорили о "внешних факторах" и диверсии в качестве основной версии возникновения трагедии. Не обошлось и без версии с "враждебным беспилотником".

В октябре 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что основной версией следствия по делу о пожаре на складе боеприпасов в Калиновке является диверсия.

Позже главный судебный эксперт в этом деле председатель Киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин в парламенте рассказал о деталях взрывов. По его словам, взрывы начались в нескольких местах:

"Взрывов было несколько в разный период ... Самый мощный взрывов было два - большое хранилище с Тюльпан и бункер с Ураган. Бункер полностью закрыт и является бетонным, туда попасть снаружи очень сложно".

Пока окончательных результатов следствия еще нет.

Балаклея – 2017

Взрывы на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области начались в ночь на 23 марта 2017 года.

Общая площадь военного арсенала в Балаклее - 368 га. По разным оценкам, на нем хранилось около 150 000 тонн боеприпасов от малого калибра до зенитных ракет. В результате пожара боеприпасы сдетонировали. Канонада продолжалась несколько дней. Спасателям удалось локализовать пожар только утром 26 марта.

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что в результате пожара на складах в городе Балаклея Харьковской области было уничтожено 70% боеприпасов.

По факту взрывов боеприпасов в Балаклее СБУ открыла уголовное производство по статье "диверсия". Вскоре стало известно, что, по мнению следствия, эта диверсия была совершена при помощи беспилотных летательных аппаратов.

О погибших и пострадавших в результате происшествия в Балаклее не сообщалось. Во время взрывов была организована масштабная эвакуация местных жителей - всего эвакуировали около 20 тысяч человек.

Полностью очистить территорию Балаклеи и близлежащих населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации, от взрывоопасных предметов спасателям удалось только к 18 апреля 2017 года.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал взрывы в Балаклее спланированным терактом и обвинил в нем Россию.

Министр обороны даже уволил подполковника, который отвечал за хранение боеприпасов в Балаклее, однако тот восстановился через суд.

Сватово-2015

Первым за время войны на Донбассе случаем масштабного пожара на складе боеприпасов, сопровождающимся их детонацией, стал пожар в Сватово Луганской области, возникший 29 октября 2015 года.

На территории этого военного склада находилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов различной модификации.

Пришлось эвакуировать более трети населения города, пострадали более 200 зданий и погибло 5 человек: четверо военных и 1 гражданский.

Хотя первоначальной причиной пожара называли теракт, а министр обороны Степан Полторак утверждал, что этот инцидент произошел в результате действий противника, 10 ноября 2015 года главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной пожара на складе боеприпасов в Сватово стала халатность должностных лиц, "в частности, начальника этого склада".

Через год Сватовский райсуд признал виновным в трагедии военнослужащего, который отвечал за условия хранения снарядов на складе. Выяснилось, что пожар произошел из-за возгорания ящиков.

Обвиняемому майору присудили почти 8 месяцев дисбата, но за "законом Савченко" выпустили сразу после заседания суда.

Общая черта всех подобных происшествий в Украине – безнаказанность, никто за них не понес ответственности

Более давние события

В 2003 году взлетел на воздух военный склад в Артемовске (ныне Бахмуте) Донецкой области. Тогда взорвалось около 3 тысяч снарядов. В результате взрывов пострадали два человека, были повреждены 66 многоэтажных домов, 120 частных домов, 5 школ и 3 больницы.

Причиной пожара стало то, что просто на складе у снарядов срезали металлические рельсы для продажи. Начальник этого состава и начальник службы ракетно-артиллерийских вооружений части получили по 8 лет лишения свободы.

В Новобогдановке Запорожской области военные склады горели ни один раз, и не два. Инциденты были зафиксированы в 2004, 2005, 2006 и 2007 годах.

Наиболее критичной ситуация была в 2004 году. На складах в Новобогдановке хранились заряды ко всем видам артиллерийских орудий, которые использовали ВСУ. В том числе - к системам реактивного залпового огня "Смерч" и "Ураган", дальность полета которых достигает 70 километров.

В зоне вероятного поражения оказалась большая нефтебаза, газопровод, железная дорога и автодороги. В 40 километрах от Новобогдановки - крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. В течение нескольких дней власть и военные могли только наблюдать за чрезвычайным событием, ведь подойти к месту взрывов или начать работы было невозможно.

Как стало известно чуть позже, база была значительно перегружена, на ней хранилось 800 "лишних" вагонов с боеприпасами. Потушить пожар удалось только через 13 дней. В результате трагедии погибли 5 человек, около сотни были госпитализированы с различными травмами, 22 семьи остались без жилья. С 10-километровой зоны разлета снарядов временно отселили почти 4000 человек. Убытки оценили в почти 4 миллиарда гривен.

В августе 2008 года снаряды взрывались уже в Лозовой Харьковской области.

Взрывы уничтожили 129 из 134 мест хранения снарядов. Из-за пожара 28 августа взорвалась еще и газораспределительная станция. Взрывы боеприпасов продолжались до 11 сентября. Человеческих жертв удалось избежать.

Минобороны заявило, что причиной детонирования снарядов стала жара и лесной пожар, который перекинулся на воинскую часть. Но позже суд признал виновными в трагедии начальника военной части Алексея Полякова и его заместителя Александра Заика. Они не убрали свалку возле складов, где и начался пожар. Оба военных очень быстро вышли на свободу по амнистии.

Источник: korrespondent.net