Генштаб усилил охрану всех арсеналов

По всей территории Украины усилена охрана складов и арсеналов после взрывов боеприпасов на территории 6 арсенала под Ичней. Об этом в среду, 10 октября, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"По приказу начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал армии Украины Виктора Муженко усилена охрана и оборона складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины", - сообщили в Генштабе.

Также в оборонном ведомстве сообщили, 10 октября продолжаются мероприятия по локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия на арсенале под Ичней.

"Ситуация контролируется. Также дополнительно к уже имеющейся специальной инженерной и пожарной технике запланировано прибытие еще трех пожарных танков на территорию 6 арсенала. Продолжают проводиться соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы Украины", - указали в Генштабе.

Напомним, в среду на арсенале под Ичней продолжаются взрывы. Эвакуированы более 12 500 человек.

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Источник: korrespondent.net