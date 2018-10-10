В торговом центре Флориды произошла стрельба, есть погибшие

В американском штате Флорида неизвестный открыл стрельбу в местном торговом центре. В результате два человека погибли, еще два получили ранения. Об этом в среду, 10 октября, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что инцидент произошел около 21:30 во вторник (около 5:30 утра среды по Киеву). Жертвы пока не опознаны, пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние неизвестно.

"Это не выглядит случайным актом насилия", - цитирует телеканал шерифа округа Кармина Марчено.

Одна из предполагаемых свидетельниц произошедшего рассказала СМИ, что праздновала день рождения в ресторане в торговом центре, когда неизвестный открыл стрельбу. По ее словам, злоумышленник выстрелил в ее мужа и смертельно ранил ее сына.

Полиция перекрыла торговый центр в связи с расследованием произошедшего.

Ранее сообщалось, что в США у банка произошла стрельба. Два человека погибли, четверо получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net