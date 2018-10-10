В Индии с рельсов сошел поезд, есть жертвы

На севере Индии в штате Уттар-Прадеш утром в среду, 10 октября, сошел с рельсов поезд. Об этом сообщает NDTV.

Поезд сошел с рельсов, несколько вагонов перевернулись. В результате аварии погибли семеро, травмы получили 30 человек.

Спасатели не исключают, что количество жертв может увеличиться. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Поднимать их обратно будут более суток.

Железнодорожное сообщение в этом районе приостановлено.

Ранее на западе Турции поезд сошел с рельсов, не менее 10 человек погибли и 73 пострадали.

Также сообщалось, что в пригороде Парижа сошел с рельсов пригородный поезд - пострадали семь человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net