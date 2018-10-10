В штабе ООС заявили о продвижении в "серой зоне"

Украинские военные провели спецоперацию по зачистке одного из населенных пунктов Волновахского района в Донецкой области, расположенного в "серой зоне". Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в среду, 10 октября.
По информации военных, село, в котором до военных действий проживало 80 человек, в течение четырех лет оставалось пустым. Мирные жители покинули населенный пункт, так как незаконные вооруженные формирования заходили в село и грабили дома.
В штабе отметили, что после того, как населенный пункт опустел, сепаратисты скрывались в брошенных домах и оттуда обстреливали позиции украинской армии.
"Чтобы исключить нежелательные провокации, спецназовцы Объединенных сил провели спецоперацию по зачистке "серой зоны". Продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны", – говорится в сообщении.
Ранее в августе командующий ООС Сергей Наев заявил, что за три месяца проведения операции Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль 15 кв. км территории.
Также народный депутат Дмитрий Тымчук заявлял, что военные оттеснили сепаратистов на Донбассе на несколько километров, замкнув "кольцо" безопасности вокруг Торецка.
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Источник: korrespondent.net
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