Жертвами ДТП с автобусом в Кении стали 50 человек

В результате аварии с автобусом в западной части Кении погибли 50 человек, сообщает местная газета Daily Nation со ссылкой на полицию.

Авария произошла утром в среду, 10 октября, в округе Керичо. Как сообщили очевидцы происшествия, рассчитанный на перевозку 67 человек автобус съехал с дороги во время крутого подъема, сбил ограждение и перевернулся.

Как отмечает издание, жертвами ДТП стали восемь детей в возрасте до пяти лет.

По данным властей, пострадавшие доставлены в местные больницы, их число не уточняется. По данным газеты Star, всего в автобусе находились 52 человека.

Ранее сообщалось, что в Сербии произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись 34 автомобиля. В результате аварии погибли семь человек, еще 27 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net