Ураган Майкл усилился до четвертой категории

Ураган Майкл в Мексиканском заливе усилился до опасной четвертой категории и продолжает движение к побережью США, сообщил американский Национальный центр по слежению за ураганами в среду, 10 октября.
Сейчас Майкл находится в 275 километрах к юго-западу от американского города Апалачикола (штат Флорида) и двигается на север со скоростью 19 километров в час. Максимальная скорость ветра составляет 209 километров в час. Жителей Флориды предостерегают о штормовом ветре, ливнях и возможных наводнениях.
Напомним, тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 км/час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 км/час.
Если скорость ветра превысит 150 км/час, то категория урагана будет повышена до второй, при 180 — до третьей, при 210 — до четвертой. Пятая, самая "опасная" категория, присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 км/час.
Ранее сообщалось, что в американских штатах Флорида и Алабама объявили чрезвычайное положение из-за урагана Майкл.
Также стало известно, что в Мексиканском заливе останавливается добыча нефти в связи с приближением урагана Майкл. Это спровоцировало рост цен на "черное золото".
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Источник: korrespondent.net
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