Киев ускорил переговоры с МВФ - СМИ

Власти Украины планируют до конца октября подписать соглашение с МВФ о программе финансирования Stand-by. Об этом в среду, 10 октября, пишут Украинские новости, ссылаясь на близкие к переговорам источники.
Так, по информации источников, такое политическое решение приняли власти после практически безрезультатной работы миссии МВФ в Украине в сентябре.
"Сейчас Украина пытается, во что бы то ни стало разрешить ключевые вопросы для подписания программы и формирования условий для ее реализации в 2019 году. Основные темы: цена газа, госбюджет и борьба с коррупцией", - говорится в сообщении.
Подписание новой программы Stend-by, по информации источников, должно произойти до конца октября.
"Программу планируется подписать в октябре - есть такое политическое решение. Идеально было бы до 18 октября, но вряд ли уже успеем", - заявил источник близкий к переговорам.
Напомним, именно до 18 октября Кабмин отложил повышение цен на газ, что является предварительным условием для подписания новой программы.
Как сообщалось, на заседании 26 сентября Кабмин не рассматривал вопрос о продлении спецобязательств Нафтогаза. Более того, министр соцполитики Андрей Рева заявил, что Кабмин может отказаться от повышения цены на газ для населения с 1 октября в отсутствие договоренности с МВФ.
Также Рева рассказал, что тарифы на газ для населения могут повысится на 25%.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.