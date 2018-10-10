На Францию подали в суд из-за ядерных испытаний

Против Франции подан иск в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с последствиями ядерных испытаний в Полинезии. Об этом сообщает AFP в среду, 10 октября, со ссылкой на полинезийского активиста, бывшего президента Французской Полинезии Оскара Темару.

Как заявил Темару накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, жалоба в МУС была подана неделю назад.

Французская Полинезия – часть тихоокеанского субрегиона Полинезия – обвиняет Францию в преступлениях против человечности. Французские ядерные испытания, проводившиеся здесь в 1960-1996 годах, стали "прямым последствием колонизации", отметил Темару.

"Мы не согласились с их проведением, как утверждает Франция. Эти испытания были навязаны под угрозой создания военного правительства", – добавил активист.

В период с 1960 по 1996 год Франция провела 210 ядерных испытаний: сначала – в Алжире (тогдашней французской колонии), а потом 193 испытания – на атоллах (коралловых островах) Муруроа и Фангатауфа во Французской Полинезии. После этого многие жители прилегающих районов обращались с жалобами на различные заболевания, в том числе онкологические, причиной которых, предположительно, стали испытания.

В 2001 году несколько тысяч французов, пострадавших от последствий ядерных испытаний, создали две организации, одна из которых объединила военных, принимавших непосредственное участие в испытаниях, а вторая – бывших работников атомного полигона на атолле Муруроа. В июне 2010 года французское правительство приняло закон о компенсациях жертвам ядерных испытаний.

Ране в США успешно испытали гравитационную ядерную бомбу B61-12 пятого поколения, которая в три раза мощнее бомб-предшественниц. Она уникальна своим хвостовым оперением, которое повышает точность поражения цели.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net