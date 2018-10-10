Полиция Болгарии заявила о раскрытии убийства журналистки

Полиция Болгарии раскрыла убийство журналистки Виктории Мариновой. Об этом в среду, 10 октября, пишет Эхо Москвы со ссылкой на руководство МВД республики.

Отмечается, что арестован мужчина 1997 года рождения. Его задержали в Германии. Обвинения основываются, в том числе, на результатах анализов.

"Пока нет оснований говорить, что убийство связано с профессиональной деятельностью журналистки", - сообщили в Генпрокуратуре.

Расследование продолжается.

"Мы готовим запрос об экстрадиции арестованного в Болгарию. Доказательства свидетельствуют о спонтанном нападении по сексуальным мотивам", - заявил главный прокурор Сотир Цацаров.

Ранее сообщалось, что по делу об убийстве Мариновой задержали нового подозреваемого.

Напомним, журналистку-расследователя убили в городе Русе. Тело Мариновой нашли в парке.

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Источник: korrespondent.net