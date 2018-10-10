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10. 10. 2018

Восхвалявшая Порошенко блогерша восстановила аккаунт

Блогер Анна Оскомина восстановила свой аккаунт в Facebook, который закрывала после обрушившейся на нее критики из-за поста об общении с Порошенко.

Девушка на своей странице в соцсети написала, что не удаляла аккаунт, а временно перевела в режим только для друзей.

"Чтоб вал дерьма немного спал", - пояснила свои действия Оскомина.

"Немного попсиховала, но уже попустилась", - добавила она.

Блогерша также предположила, что для написания текста по итогам дня, проведенного с президентом Порошенко, выбрали именно ее потому, что она "не кисейная барышня и не расклеется" от критики.

"Журналист - профессионально, выхолощенно, но отклик будет ерундовый. Блогер - отклик будет жаркий, но по блогеру не оттопчется только ленивый, независимо от выбора персоны на эту роль", - пояснила она.

Оскомина также написала, что стала первопроходцем формата "один день с президентом".

Также она обратилась к "порохоботам", отметив, что у них впереди "пять месяцев большой работы для достижения общей цели".

"Порохоботы, я вас только об одном прошу. У нас впереди пять месяцев большой работы для достижения общей цели. Мы все разные, у каждого разные таланты и способности. Позвольте каждому быть собой, чтоб любой из нас мог внести свой посильный вклад в общее дело", - написала блогерша. 

 
 

Ранее сообщалось, что критика пользователей заставила удалиться из соцсети блогершу, назвавшую Порошенко "человеком с могучим разумом и мощной волей". В комментариях пользователи сети раскритиковали пост Оскоминой из-за отсутствия критических вопросов. Также пользователи обвинили блогершу в том, что она выполнила работу пресс-службы президента.

Напомним, в Администрации президента сообщили, что телерекламу о Томосе Петр Порошенко оплачивает из собственных средств.

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Источник: korrespondent.net

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