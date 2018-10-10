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10. 10. 2018

На Львовщине в ДТП с фурой пострадали семь человек

На трассе Киев-Чоп возле села Лубяная Николаевского района столкнулись грузовик DAF и автомобиль ГАЗель. В результате аварии пострадали семь человек, один из которых скончался.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Львовской области в среду, 10 октября.

Предварительно установлено, что оба транспортных средства двигались в попутном направлении. От удара ГАЗель съехала в кювет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Медики устанавливают пострадавшим диагнозы. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Cмотрите фотогалерею: На Львовщине в ДТП с фурой пострадали семь человек

Ранее на трассе Киев-Чоп во Львовской области в ДТП сучастием двух легковушек погиб трехмесячный младенец. Еще три человека в этой аварии были травмированы.

А в Волынской области микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с мотоциклом SkyBike. В результате ДТП погибли два молодых парня, еще два человека получили телесные повреждения.

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Источник: korrespondent.net

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