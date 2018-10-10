Украина отказалась от наблюдателей СНГ на выборах-2019

Украина официально отказалась от участия наблюдателей от СНГ на выборах в 2019 году. Об этом в среду, 10 октября, сообщил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев, отвечая на вопрос российского агентства ТАСС.

"Мы получили официальное уведомление от соответствующих структур Украины о том, что Украина отказывается от участия в нашем наблюдении за выборами, поэтому вряд ли мы поедем туда", - сказал он.

Напомним, в конце августа Украина закрыла свое представительство при уставных органах СНГ.

22 мая президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из СНГ.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, выборы Верховной Рады - 27 октября 2019 года.

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Источник: korrespondent.net