В полиции основной версией дела о взрыве складов назвали диверсию

В полиции считают основной версией причин взрывов на шестом арсенале Минобороны возле города Ичня Черниговской области диверсию. Об этом в среду, 10 октября, сообщил и.о. главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Основной версией причины взрывов в Черниговской области является диверсионные действия групп РФ. Сейчас над ликвидацией последствий в зоне чрезвычайной ситуации работают работники различных подразделений, в том числе – сотрудники ГСЧС, военнослужащие Нацгвардии и полицейские", – приводит слова Аброськина пресс-служба Нацполиции.
Отметим, до сих пор в 11 населенных пунктах Ичнянского района отключено газоснабжение, временно прекращено движение поездов через станцию Ичня, автомобильный транспорт направляется в объезд зоны чрезвычайной ситуации, воздушное пространство закрыто в радиусе 30 км.
Накануне вечером сообщалось, что на арсенале удалось локализовать треть пожара.
По состоянию на утро среды взрывы боеприпасов продолжаются с интенсивностью каждые десять минут.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.