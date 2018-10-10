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10. 10. 2018

В полиции основной версией дела о взрыве складов назвали диверсию

В полиции считают основной версией причин взрывов на шестом арсенале Минобороны возле города Ичня Черниговской области диверсию. Об этом в среду, 10 октября, сообщил и.о. главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Основной версией причины взрывов в Черниговской области является диверсионные действия групп РФ. Сейчас над ликвидацией последствий в зоне чрезвычайной ситуации работают работники различных подразделений, в том числе – сотрудники ГСЧС, военнослужащие Нацгвардии и полицейские", – приводит слова Аброськина пресс-служба Нацполиции.

Отметим, до сих пор в 11 населенных пунктах Ичнянского района отключено газоснабжение, временно прекращено движение поездов через станцию Ичня, автомобильный транспорт направляется в объезд зоны чрезвычайной ситуации, воздушное пространство закрыто в радиусе 30 км.

Накануне вечером сообщалось, что на арсенале удалось локализовать треть пожара.

По состоянию на утро среды взрывы боеприпасов продолжаются с интенсивностью каждые десять минут.

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Источник: korrespondent.net

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