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10. 10. 2018

Мэром Еревана стал актер-комик

Армянский актер, комик и шоумен Айк Марутян вступил в должность мэра столицы Армении Еревана. Об этом в среду, 10 октября, сообщает Sputnik Армения.

Отмечено, что утром 10 октября состоялось первое заседание новоизбранного Совета старейшин армянской столицы. На нем в свой первый рабочий день выступил и новый мэр Еревана.

"Есть историческая возможность воплотить в жизнь мечты всех ереванцев. Мы сделаем так, чтобы наши граждане улыбались каждую минуту, секунду, каждый день", - пообещал Марутян.

При этом он призвал всех членов совета, независимо от партийной принадлежности, работать вместе.

Предполагается, что инаугурация Марутян пройдет 13 октября.

Ранее демонстранты ворвались в здание городской администрации в Ереване. Противники мэра обвинили его в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами.

Перед этим сообщалось, что протестующие требуют отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна.

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Источник: korrespondent.net

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