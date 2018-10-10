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10. 10. 2018

Сурков обсудил с Пушилиным "выборы" в "ДНР"

Помощник президента РФ Владислав Сурков обсудил с и. о. главы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денисом Пушилиным подготовку к выборам в "республике". Встреча состоялась в Москве в среду, 10 октября, сообщает российское агентство ТАСС.

"На встрече обсуждались вопросы подготовки к выборам главы и "Народного совета ДНР" и социальные проблемы Донбасса", - цитирует ТАСС директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, добавив, что во встрече принял участие высокопоставленный сотрудник Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов, который теперь курирует гуманитарное и политическое взаимодействие с "ДНР" и "ЛНР". В частности, последний отвечает за взаимодействие с Донбассом по вопросам "избирательной кампании".

"До этого он курировал отношения с Южной Осетией, хорошо справлялся с работой и теперь пошел на повышение", - подчеркнул Чеснаков.

Пушилин, в свою очередь, по итогам встречи заявил, что на ней подробно обсуждалось положение в "республике".

"Подробно поговорили с Владиславом Юрьевичем о ситуации в республике. Дана высокая оценка функционированию всех управленческих структур в переходный период… Получены гарантии поддержки со стороны России во всем, что касается безопасности и повышения уровня жизни граждан", - сказал он.

Напомним, 31 августа был убит в результате взрыва в донецком кафе Сепар прежний глава квазиреспублики Александр Захарченко. После этого и.о. главы "ДНР" стал соратник Захарченко Дмитрий Трапезников, однако после непродолжительного скандала новым "исполняющим обязанности главы ДНР" 7 сентября был назначен Денис Пушилин. В тот же день было объявлено, что донецкие "депутаты" назначили дату внеочередных "выборов" главы "ДНР" и "парламента" на 11 ноября 2018 года (на этот же день намечены "выборы" и в "ЛНР").

В Киеве заявили, что "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" могут поставить крест на минском процессе. После этого анонсированные "выборы" в "ЛДНР" осудили в ЕС, а потом – и в США.

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Источник: korrespondent.net

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