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10. 10. 2018

Кабмин установил порядок применения оружия в ВСУ

Правительство на заседании в среду, 10 октября, утвердило порядок применения оружия в Вооруженных силах Украины для отпора агрессии. 

Согласно законодательству, ВСУ имеют право в мирное время применять и использовать оружие и боевую технику для отпора возможной вооруженной агрессии против Украины, для самозащиты и в случае любых действий, которые могут привести к нанесению значительных материальных убытков объектами, которые прикрываются ими, по месту дислокации или в районе выполнения задач.

Так, согласно решению Кабмина, ВСУ имеют право применять оружие для:

  • отражение нападения или предупреждения угрозы нападения на объекты, которые охраняются;
  • освобождения заложников и/или военнопленных, захваченных военных и/или гражданских объектов;
  • уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии;
  • защиты гражданских лиц и/или гражданских объектов от нападения;
  • предотвращения и/или прекращения деятельности, задержания, разоружения или обезвреживания лиц, причастных к вооруженной агрессии;
  • прекращения действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения;
  • прекращения действий лиц, которые препятствуют выполнению законных требований лиц, привлеченных к осуществлению мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны;
  • прекращения действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность лицам, вовлеченным в осуществление мер по обеспечению нацбезопасности и обороны.

Кроме того, отмечается, что военные имеют право применять оружие или боевую технику в других случаях, определенных приказами командующего объединенных сил.

На сегодняшнем заседании Кабмин принял решение выделить на ликвидацию последствий ЧП на складах под Ичней сто миллионов гривен.

В ГСЧС планируют очистить территорию арсенала от взрывоопасных предметов к 15 декабря.

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Источник: korrespondent.net

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