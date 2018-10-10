В Черниговскую область прибывает гумпомощь из других регионов

Первый грузовик от николаевской громады с гуманитарной помощью для эвакуированного населения из Ичнянского района, прибыл в Черниговскую область. Об этом в среду, 10 октября, сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

"Утром 10 октября первый грузовик с гуманитарной помощью от николаевской громады для эвакуированного населения из Ичнянского района, где произошел взрыв на военном арсенале, прибыл на Черниговщину. Ночью мы отправили машину с теплыми вещами и средствами гигиены, продуктами питания (консервы, крупы, макароны, соки, вода, чай, печенье и т.п.). Спасибо небезразличным жителям области и нашим сознательным предпринимателям за то, что отозвались на просьбу о помощи", - отметил председатель ОГА Алексей Савченко.

Приобщились к сбору товаров первой необходимости и громады Первомайска, Южноукраинска и Вознесенска.

Пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших вследствие пожара и взрывов (палатка на Адмиральской 22, ОГА) сейчас работает в Николаеве круглосуточно.

Ранее в ГСЧС заявляли, что на очистку арсенала в Ичне уйдет не менее двух месяцев.

Как сообщалось, взрывы боеприпасов продолжаются, но пиротехники начали разминировать территории, на которых местные жители обнаружили разорвавшиеся снаряды.

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Источник: korrespondent.net