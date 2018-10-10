В Киеве под зданием Министерства внутренних дел в среду, 10 октября, произошла потасовка. Об этом сообщает РБК-Украина.

Вследствие столкновений мужчина получил ранение руки.

"Просто был удар кулаком и все. Подбежали полицейские в касках - встали в круг и ударили меня в руку. Я не знаю, чем они руководствуются. Как таковой драки не было", - рассказал пострадаший.

Как сообщает Укринформ, на акции неизвестные облили журналистку телеканала NewsОne кефиром.

К слову, возле здания МВД проходит акция, связанная с событиями, которые имели место на ночь на 10 октября - в квартиру координатора С14 Сергея Мазура бросили взрывное устройство.

Cмотрите фотогалерею: Под зданием МВД произошла потасовка

Ранее суд Киева смягчил меру пресечения для Сергея Мазура, которого подозревают в погроме лагеря ромов в Киеве.

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Источник: korrespondent.net