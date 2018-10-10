Поклонской предъявят обвинения в военных преступлениях против Украины

Прокуратура Крыма составила сообщение о подозрении депутату Госдумы России, бывшему "прокурору Крыма" Натальи Поклонской в совершении военных преступлений против Украины. Об этом в среду, 10 октября, заявил на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко, передает телеканал 112 Украина.
"Уже подписано сегодня, и получила статус Наталья Поклонская, по которой утром составлено и подписано сообщение о подозрении за то, что, будучи так называемым "прокурором Республики Крым", она нарушила законы и обычаи войны, предусмотренные международными договорами... Речь идет не только о статье Государственная измена, которая была объявлена ранее, но и о статье Нарушение законов и обычаев войны, за военные преступления", - сказал Луценко.
Он пояснил, что подозрение Поклонской составлено из-за ее содействия запрете деятельности Меджлиса, а также обвинительного заключения против заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза и преследования украинской политзаключенного Олега Сенцова.
"Подозрение составлено из-за непосредственного участия Поклонской в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, которое она представляла в суде; за утверждение, согласно УПК РФ, обвинительного заключения по уголовному делу в отношении заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза и еще пятерых крымских татар - якобы за организацию массовых беспорядков, а на самом деле за конституционное право, дарованное украинцам законом на мирные протесты", - отметил Луценко.
Еще один эпизод, по его словам, касается участия Поклонской в преследовании украинского режиссера Олега Сенцова.
"Он (эпизод - ред.) сейчас окончательно дорабатывается и в ближайшее время будет предъявлен гражданке Поклонской", - резюмировал генпрокурор.
Ранее стало известно, что бывший "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинского режиссера Олега Сенцова в 2014 году.
Вскоре Поклонская признала, что как в деле Сенцова, так и по ряду других уголовных дел она лично представляла государственное обвинение в судах.
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Источник: korrespondent.net
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