В Госпогранслужбе отрицают "туристический рекорд" в Крыму

Нынешняя власть в аннексированном Крыму пытается изобразить позитивную картину туристического сезона и завышает количество посетителей полуострова. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в среду, 10 октября.
Накануне в Крыму заявили о рекордных 6,1 млн туристов, среди которых один миллион – якобы украинцы. Но в Госпогранслужбе приводят совсем другие данные, утвреждая, что туристический сезон в Крыму в очередной раз был провальным.
Так, по данным ведомства, за девять месяцев административную границу с Крымом пересекли два миллиона раз. Количество пересечения украинцами в сторону Крыма составляло 996 тысяч, а обратно – 1,011 млн раз. И эта тенденция растет.
"Кроме того, для сравнения именно в течение туристического сезона с мая до сентября этого года на админгранице с оккупированным Крымом зафиксировано 1,4 млн пересечений, из которых 690 тысяч раз гражданами Украины в направлении полуострова и 713 тысяч раз из Крыма", – говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе напомнили, что статистика в течение 2015-2017 годов также показывала, что количество пересечений тенденционно уменьшается. А в России считают каждого, кто пересек админграницу – туристом, даже если этот человек уже на следующий день выехал из Крыма или же просто навестил родных.
Ранее в Крыму заявили, что по итогам 2018 года ожидают роста турпотока из Украины до одного миллиона человек.
Также сообщалось, что в 2018 году Крым отменил введение курортного сбора, надеясь на "более выраженный эффект" через год.
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Источник: korrespondent.net
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