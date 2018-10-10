В результате наводнения на Майорке погибли шесть человек

В результате наводнения на Майорке погибли, по меньшей мере, шесть человек. Об этом в среду, 10 октября, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов в Twitter.
В частности, указано, что четверо погибли в муниципалитете Сан-Лоренсо, который пострадал больше других, еще двое - в населенном пункте Сильот муниципалитета Сон-Сервера.
По данным ведомства, на месте происшествия для оценки ущерба и помощи населению в настоящее время работают более 400 военнослужащих.
В то же время заместитель мэра Сан-Лоренсо Антония Бауса уточнила, что двое погибших являются гражданами Великобритании, двое - жителями Сан-Лоренцо, а лица еще двух пока не установлены.
"Первоочередной задачей является помощь жертвам, ситуация катастрофическая. Мы стараемся найти живых и помочь людям. Все затоплено, и люди не могут покинуть свои дома", - доложила Бауса.
Как сообщается, еще девять человек пропали без вести.
Сейчас на острове перекрыты 13 дорог, в некоторых муниципалитетах закрыты школы.
Ранее сообщалось, что в Нигерии число погибших в результате наводнений, вызванных сильными сезонными дождями, достигло уже почти 200 человек. До этого власти Нигерии объявили о национальной катастрофе после того, как из-за сильных наводнений в стране погибли 100 человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.