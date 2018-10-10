В результате наводнения на Майорке погибли шесть человек

В результате наводнения на Майорке погибли, по меньшей мере, шесть человек. Об этом в среду, 10 октября, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов в Twitter.

В частности, указано, что четверо погибли в муниципалитете Сан-Лоренсо, который пострадал больше других, еще двое - в населенном пункте Сильот муниципалитета Сон-Сервера.

По данным ведомства, на месте происшествия для оценки ущерба и помощи населению в настоящее время работают более 400 военнослужащих.

В то же время заместитель мэра Сан-Лоренсо Антония Бауса уточнила, что двое погибших являются гражданами Великобритании, двое - жителями Сан-Лоренцо, а лица еще двух пока не установлены.

"Первоочередной задачей является помощь жертвам, ситуация катастрофическая. Мы стараемся найти живых и помочь людям. Все затоплено, и люди не могут покинуть свои дома", - доложила Бауса.

Как сообщается, еще девять человек пропали без вести.

Сейчас на острове перекрыты 13 дорог, в некоторых муниципалитетах закрыты школы.

Ранее сообщалось, что в Нигерии число погибших в результате наводнений, вызванных сильными сезонными дождями, достигло уже почти 200 человек. До этого власти Нигерии объявили о национальной катастрофе после того, как из-за сильных наводнений в стране погибли 100 человек.

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Источник: korrespondent.net