На киберзащиту выборов-2019 просят 50 млн грн

Как объяснил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, этим решением комиссия просит парламент "перебросить" 49 млн 660 тысяч гривен с одних статей расходов комиссии на другие, касающиеся кибербезопасности.
По его словам, дополнительно Центризбирком денег из госбюджета не просит.
"Это все средства ЦИК, которые были предусмотрены статьями бюджета, касающихся проведения местных выборов, которые не были проведены, в том числе в ОТГ, по тем или другим причинам", - рассказал Радченко.
В то же время он заверил, что это не повлияет на назначение выборов в ОТГ, запланированные на 2018 год.
"Те средства, которые запланированы на проведение выборов в ОТГ в 2018 году, они не забираются, они есть. Ситуации, при которой выборы в ОТГ будут отложены на более поздний срок в связи с отсутствием средств, не предусматривается", - отметил заместитель председателя ЦИК.
Напомним, 5 октября во время заседания Верховной Рады новоизбранные члены Центризбиркома приняли присягу.
В конце сентября Верховная рада назначила новый состав ЦИК. Было назначено 14 новых членов, срок полномочий еще двух продолжается и одно место в остается вакантным.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.