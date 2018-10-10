На киберзащиту выборов-2019 просят 50 млн грн

Центральная избирательная комиссия обратилась к Верховной Раде с просьбой перераспределить около 50 миллионов гривен на обеспечение кибербезопасности будущих выборов. Соответствующее постановление принято на заседании ЦИК в среду, 10 октября, сообщает Укринформ.

Как объяснил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, этим решением комиссия просит парламент "перебросить" 49 млн 660 тысяч гривен с одних статей расходов комиссии на другие, касающиеся кибербезопасности.

По его словам, дополнительно Центризбирком денег из госбюджета не просит.

"Это все средства ЦИК, которые были предусмотрены статьями бюджета, касающихся проведения местных выборов, которые не были проведены, в том числе в ОТГ, по тем или другим причинам", - рассказал Радченко.

В то же время он заверил, что это не повлияет на назначение выборов в ОТГ, запланированные на 2018 год.

"Те средства, которые запланированы на проведение выборов в ОТГ в 2018 году, они не забираются, они есть. Ситуации, при которой выборы в ОТГ будут отложены на более поздний срок в связи с отсутствием средств, не предусматривается", - отметил заместитель председателя ЦИК.

Напомним, 5 октября во время заседания Верховной Рады новоизбранные члены Центризбиркома приняли присягу.

В конце сентября Верховная рада назначила новый состав ЦИК. Было назначено 14 новых членов, срок полномочий еще двух продолжается и одно место в остается вакантным.