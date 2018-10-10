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10. 10. 2018

В ГПУ назвали основную версию взрывов под Ичней

По факту взрывов на 6 арсенале возле города Ичня возбуждено уголовное дело и главной версией является диверсия. Об этом в среду, 10 октября, заявил в комментарии журналистам генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

"Практически во всех случаях основной версией следствия относительно событий в Харьковской области, в Винницкой области, а со вчерашнего дня - в Черниговской области является диверсия", - сказал Луценко.

По словам Луценко, первой версией следствия была халатность, однако она отпала после показаний военнослужащих.

"У нас есть основания говорить, что наиболее вероятной версией является диверсия. Мы находимся в состоянии войны и уничтожение военных баз является одной из целей врага", - добавил генпрокурор.

Он также сообщил, что на 6 арсенале большинство снарядов были перенесены в подземное хранилище, и потому уцелели.

Как сообщалось, в полиции также основной версией причин ЧП под Ичней считают диверсию.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявлял, что арсенал под Ичней подорвали бомбами, которые заранее заложили.

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Источник: korrespondent.net

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