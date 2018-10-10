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10. 10. 2018

Во Львовской области осудили депутата местного совета

В Дрогобычском районе Львовской области за служебный подлог осудили депутата местного совета. Об этом в среду, 10 октября, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как установили правоохранители, народный избранник, находясь в должности мастера лесозаготовок одного из лесохозяйственных предприятий, подписал документацию по осмотру участка, несмотря на нарушения в процессе заготовительных работ.

"Лесозаготовительная бригада осуществляла вырубку леса на участке площадью 2,5 га под руководством вышеупомянутого мастера. Во время работ работники не провели разделку четырех дубов, и это не было отражено в акте по осведомлению участка. Проведя контрольные обмеры фактически срубленной площади, было также установлено, что конфигурация и площадь участка не соответствует материалам отвода и составляет 2,3 га, то есть меньше чем было предусмотрено", - говорится в сообщении.

Отмечено, что мастеру леса правоохранители сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье служебный подлог и направили на рассмотрение суда обвинительный акт.

"Местным судом депутату назначен штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 гривен, с лишением права занимать административно-хозяйственные и организационно-распорядительные должности во всех учреждениях, предприятиях и организациях лесной отрасли сроком на один год", - резюмировали в полиции.

Напомним, в Житомирской области депутата одного из поселковых советов обвиняют в похищении человека и вымогательстве миллиона гривен.

Также сообщалось, что в Николаеве директор ООО Рынок Дзержинский избил депутата городского совета Олега Крысенко.

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Источник: korrespondent.net

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