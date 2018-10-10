Лента RSS
Подписаться на ленту
10 октября 2018, среда, 15:52
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,46
10. 10. 2018

В Кременчуге мужчина устроил стрельбу по общежитию

В Кременчуге местный житель открыл стрельбу по общежитию из пистолета. Об этом сообщила патрульная полиция города в среду, 10 октября.

Отмечается, что ночью поступил вызов из общежития в переулке Героев Бреста от 25-летнего молодого человека о том, что неизвестный стреляет по окну его комнаты.

"Осмотрев прилегающую территорию, патрульные обнаружили 47-летнего мужчину. Во время поверхностной проверки у задержанного изъяли пистолет. Задержанный не отрицал того факта, что стрелял и сказал, что делал это из хулиганских побуждений", – говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали следователей.

Накануне в Харькове двое подростков устроили стрельбу в лесопосадке. Полиция изъяла у них стартовый и пневматический пистолет, 34 неиспользованных и 14 использованных патронов, колбу с металлическими шариками, два шокера и три газовых баллончика.

Ранее в Киеве в кафе на улице Михаила Гришко трое мужчин спровоцировали драку и ранили из огнестрельного оружия двоих охранников, которые пытались унять правонарушителей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

От учителя физики Ваня узнал, что Земля вертится.

А на чем именно - от учителя труда.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.