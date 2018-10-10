В Кременчуге мужчина устроил стрельбу по общежитию

В Кременчуге местный житель открыл стрельбу по общежитию из пистолета. Об этом сообщила патрульная полиция города в среду, 10 октября.
Отмечается, что ночью поступил вызов из общежития в переулке Героев Бреста от 25-летнего молодого человека о том, что неизвестный стреляет по окну его комнаты.
"Осмотрев прилегающую территорию, патрульные обнаружили 47-летнего мужчину. Во время поверхностной проверки у задержанного изъяли пистолет. Задержанный не отрицал того факта, что стрелял и сказал, что делал это из хулиганских побуждений", – говорится в сообщении.
На место происшествия вызвали следователей.
Накануне в Харькове двое подростков устроили стрельбу в лесопосадке. Полиция изъяла у них стартовый и пневматический пистолет, 34 неиспользованных и 14 использованных патронов, колбу с металлическими шариками, два шокера и три газовых баллончика.
Ранее в Киеве в кафе на улице Михаила Гришко трое мужчин спровоцировали драку и ранили из огнестрельного оружия двоих охранников, которые пытались унять правонарушителей.
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Источник: korrespondent.net
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