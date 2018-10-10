Асфальт аэропорта Черкасс выставили на продажу из-за долгов

Госпредприятие СЕТАМ выставило на продажу асфальт международного аэропорта в Черкассах для погашения задолженности по зарплате его сотрудников. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Стартовая цена за 10 тысяч тонн асфальтобетонного покрытия после фрезерования - 1 230 000 гривен.

Сумма долга по заработной плате перед сотрудниками аэропорта составляет более миллиона гривен.

Дата проведения аукциона - 11 октября.

Напомним, в 1997 году аэропорт прекратил принимать самолеты, а в 2001 был закрыт из-за проблем с финансированием.

В 2007 году он получил новый сертификат и возобновил свою работу. С 2007 по 2009 годы аэропорт был реконструирован, на нем восстановили взлетную полосу и аэровокзал. С 2011 года аэропорт работал не по назначению из-за близости аэропорта Борисполь (200 км). "Черкассы" также считаются запасным на случай непредвиденных ситуаций и плохих погодных условий.

Отметим, в Украине с 5 октября начались масштабные проверки предпринимателей, которые платят зарплаты в конвертах.

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Источник: korrespondent.net