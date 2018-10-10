Украинцы будут получать доступное жилье по новым правилам

Правительство утвердило новый порядок программы Доступное жилье для населения Украины, которую реализует Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству. Об этом на заседании Кабинета министров в среду, 10 октября, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНИАН.

"Мы берем на себя обязательства, что по программам доступного жилья для всех украинских граждан мы сможем обеспечить 30% компенсации стоимости такого жилья. В том числе, не только за счет госбюджета, а за счет местных бюджетов. Очень важно, это касается внутренне перемещенных лиц. Здесь мы увеличиваем компенсацию стоимости доступного жилья до 50%. То есть, 50% будет компенсировать или государство, или государство с местными бюджетами", - заявил глава правительства.

По его словам, также 50% стоимости жилья будет компенсировано воинам АТО.

"Работа с программами по доступному жилью требует постоянного совершенствования прозрачности, открытости и действительной помощи. Мы объединили два порядка, которые существовали в один, которым в первую очередь предусматривается возможность самостоятельного выбора заявителем жилья, которое он будет покупать. Мы убираем с этого вопроса комиссию министерства", - сообщил в свою очередь вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Он пояснил, что заявитель также сможет самостоятельно выбирать банк, где будет оформлен кредит на покупку жилья, и уточнил, что 30% стоимости жилья будет компенсировать государство и еще 30% могут компенсировать местные бюджеты.

"Нам очень важно, чтобы программа Доступное жилье была действительно доступной, чтобы у нас не было покупок квартир 140-150 кв. м, как это было раньше. Поэтому, мы конкретно ограничиваем по количеству квадратных метров, которые могут быть куплены именно по этой программе, в соответствии с количеством членов семьи", - заявил Зубко.

Кроме того, предполагается, что Госмолодьжилье будет публиковать данные о том, кто подал документы и кто уже получил квартиры, а распределение средств по регионам будет зависеть от количества населения, а не количества заявок.

Ранее правительство Украины упростило процедуру получения государственной помощи по программе Доступное жилье участникам АТО и внутренне перемещенным лицам.

Также сообщалось, что Кабинет министров увеличил финансирование Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 28 млн гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net