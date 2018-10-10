В Киеве проходит выставка Зброя та безпека-2018, в которой принимают участие около 500 компаний из 17 стран мира.
На ней были представлены новейшие разработки украинского оружия и военной техники. Корреспондент.net рассказывает подробности.
Реактивная система залпового огня БМ-21 УМ Берест
Госпредприятие Шепетовский ремонтный завод впервые представил модернизированную реактивную систему залпового огня БМ-21 УМ Берест.
Укроборонпром отмечает, что в производстве боевой машины используются только украинские комплектующие.
"Берест предназначен для замены БМ-21 Град, стоящий на вооружении ВСУ. Использование современных цифровых технологий и новое шасси отечественного производства предоставляют Бересту ключевые боевые и эксплуатационные преимущества, которые значительно расширяют боевые возможности РСЗО", - говорится в заявлении Укроборонпрома.
Cмотрите фотогалерею: Замена Градам. Новое украинское оружие и техника
Цифровые технологии интегрируют машину в систему обмена информацией на поле боя. Расчет РСЗО в режиме реального времени получает точные координаты противника, которые в обработанном виде поступают с беспилотников, контрбатарейной радиолокационной станции, а также других систем наблюдения.
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"Такая интеграция в разы повышает точность и эффективность ведения огня. Еще одной особенностью новой РСЗО является увеличение мощности залпа до 50 реактивных снарядов, вместо 40 в Граде. Большая мощность позволяет гарантированно уничтожать противника и оперативно распределять огонь между различными целями", - отмечается в сообщении.
БТР-70 с боевым модулем Дельта
Житомирский бронетанковый завод разработал и создал модернизацию БТР-70, который впервые показал на выставке.
Укроборонпром отмечает, что обновленная боевая машина получила новые двигатели от американской корпорации General Motors, благодаря чему выросла общая мощность, а максимальная скорость возросла до 100 километров в час.
БТР-70Д (GM) оснащен новым боевым модулем Дельта - 23-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет. Дельта также оснащена современной цифровой многофункциональной системой управления огнем с тепловизионной камерой, лазерным дальномером, стабилизатором вооружения и системой захвата и сопровождения целей.
Модернизация улучшила скорость, маневренность, точность и мощность на поле боя при любых погодных условиях и времени суток, отмечает Укроборонпром.
БМП-М1С с боевым модулем Стилет
Житомирский бронетанковый завод также представил БМП-М1С - модернизированную боевую машину пехоту, известную во всем мире.
БМП предназначена для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений на поле боя, повышения мобильности и защищенности на поле боя, а также для совместных действий вместе с танками.
Cмотрите фотогалерею: Замена Градам. Новое украинское оружие и техника
БМП-М1С оснащена боевым модулем Стилет с 30-мм пушкой 2А42 и двумя установками ПТРК Барьер-212. Также модуль оснащен пулеметом калибра 7.62 и системой управления огнем Синтез.
БТР Пловец с боевым модулем Копье
Новый гусеничный плавающий бронетранспортер Пловец был создан научно-производственной компанией Техимпекс в кооперации с Харьковским тракторным заводом и Укроборонпромом.
Новый БТР получил дизельный двигатель мощность 350-460 л.с. и механическую коробку передач. Он может развивать скорость до 70 километров в час по шоссе и 10,5 километра в час на плаву, что обеспечивается двумя водометами.
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Экипаж бронетранспортера состоит из трех человек. Моет перевозить до 14 десантников.
БТР оснащен мощным боевым модулем Копье с 30-мм пушкой, двумя пулеметами и двумя установками ПТРК.
Пловец выдержит попадание пуль БЗ калибра 7,62х39 мм с расстояния 30 метров и подрыв на противотанковой фугасной мине.
Он станет основой для семейства боевых бронированных машин.
Бронированный Новатор с ракетным комплексом Стугна
Также впервые была представлена бронированная машина Новатор. При этом она уже прошла испытания в Нацгвардии и Минобороны.
На ней установлен противотанковый ракетный комплекс Стугна разработки Киевского КБ Луч, который приняли на вооружение в 2011 году. Стугна сертифицирована НАТО.
В ее состав входит ракета Р-2С калибром 130 мм. Управляемая ракета может быть оснащена различными типами боевых частей: тандемной кумулятивной, осколочно-фугасной или термобарической.
Cмотрите фотогалерею: Замена Градам. Новое украинское оружие и техника
"Авто может использоваться против танков, радиус поражения Стугна- до пяти километров", - отмечает представитель производственного объединения Украинская бронетехника Александр Кузьма.
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Его максимальная скорость по шоссе составляет 120 километров в час, но, как уверяют разработчики, Новатор имеет и хорошие качества внедорожника, в частности благодаря равномерной разгрузке на переднюю и заднюю ось.
Боевая разведывательная машина Мангуст
Государственный Николаевский бронетанковый завод показал боевую разведывательную машину Мангуст. Машина предназначена для ведения разведки боем и огневой поддержки боевых подразделений.
Двухосная БРМ имеет колесную формулу 4х4 и независимую торсионную подвеску, которая обеспечивает повышенную проходимость техники.
Cмотрите фотогалерею: Замена Градам. Новое украинское оружие и техника
Мангуст может ехать по шоссе со скорость до 100 километров в час и преодолевать водные преграды.Машина оборудована дополнительными боковыми, верхним и задним люками для высаки десанта.
Все комплектующие, кроме двигателя IVECO, украинского производства.
Вертолет МСБ-2 Надежда
Запорожское предприятие Мотор Сич впервые представло вертолет Надежда - модернизаци морально устаревшего Ми-2.
"Это усовершенствованная версия вертолета Ми-2, который в советские времена производился в Польше. Но с отечественным корпусом и отечественными двигателями", - сказали производители.
В апреле этого года состоялся его первый полет.
Такие машины можно использовать как легкие пассажирские вертолеты для перевозок в труднодоступные локации или для патрулирования. Есть вариант и для оснащения такого типа вертолетов ракетным вооружением.
БТР Варан с боевым модулем Копье
Одним из наиболее значимых событий выставки стала презентация ходового образца БТР Варан с боевым модулем Копье, отмечает Национальный промышленный портал.
Как отмечается, эта машина является принципиально новым бронетранспортером, который построен по современной компоновочной схеме - как в большинстве БТР на вооружении современных армий, например на финском Patria или турецких ARMA.
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Источник: korrespondent.net
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