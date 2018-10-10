Замена Градам. Новое украинское оружие и техника

В Киеве проходит выставка Зброя та безпека-2018, в которой принимают участие около 500 компаний из 17 стран мира.

На ней были представлены новейшие разработки украинского оружия и военной техники. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Реактивная система залпового огня БМ-21 УМ Берест

Госпредприятие Шепетовский ремонтный завод впервые представил модернизированную реактивную систему залпового огня БМ-21 УМ Берест.

Укроборонпром отмечает, что в производстве боевой машины используются только украинские комплектующие.

"Берест предназначен для замены БМ-21 Град, стоящий на вооружении ВСУ. Использование современных цифровых технологий и новое шасси отечественного производства предоставляют Бересту ключевые боевые и эксплуатационные преимущества, которые значительно расширяют боевые возможности РСЗО", - говорится в заявлении Укроборонпрома.

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Цифровые технологии интегрируют машину в систему обмена информацией на поле боя. Расчет РСЗО в режиме реального времени получает точные координаты противника, которые в обработанном виде поступают с беспилотников, контрбатарейной радиолокационной станции, а также других систем наблюдения.

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"Такая интеграция в разы повышает точность и эффективность ведения огня. Еще одной особенностью новой РСЗО является увеличение мощности залпа до 50 реактивных снарядов, вместо 40 в Граде. Большая мощность позволяет гарантированно уничтожать противника и оперативно распределять огонь между различными целями", - отмечается в сообщении.

БТР-70 с боевым модулем Дельта

Житомирский бронетанковый завод разработал и создал модернизацию БТР-70, который впервые показал на выставке.

Укроборонпром отмечает, что обновленная боевая машина получила новые двигатели от американской корпорации General Motors, благодаря чему выросла общая мощность, а максимальная скорость возросла до 100 километров в час.

БТР-70Д (GM) оснащен новым боевым модулем Дельта - 23-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет. Дельта также оснащена современной цифровой многофункциональной системой управления огнем с тепловизионной камерой, лазерным дальномером, стабилизатором вооружения и системой захвата и сопровождения целей.

Модернизация улучшила скорость, маневренность, точность и мощность на поле боя при любых погодных условиях и времени суток, отмечает Укроборонпром.

БМП-М1С с боевым модулем Стилет

Житомирский бронетанковый завод также представил БМП-М1С - модернизированную боевую машину пехоту, известную во всем мире.

БМП предназначена для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений на поле боя, повышения мобильности и защищенности на поле боя, а также для совместных действий вместе с танками.

Cмотрите фотогалерею: Замена Градам. Новое украинское оружие и техника

БМП-М1С оснащена боевым модулем Стилет с 30-мм пушкой 2А42 и двумя установками ПТРК Барьер-212. Также модуль оснащен пулеметом калибра 7.62 и системой управления огнем Синтез.

БТР Пловец с боевым модулем Копье

Новый гусеничный плавающий бронетранспортер Пловец был создан научно-производственной компанией Техимпекс в кооперации с Харьковским тракторным заводом и Укроборонпромом.

Новый БТР получил дизельный двигатель мощность 350-460 л.с. и механическую коробку передач. Он может развивать скорость до 70 километров в час по шоссе и 10,5 километра в час на плаву, что обеспечивается двумя водометами.

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Экипаж бронетранспортера состоит из трех человек. Моет перевозить до 14 десантников.

uprom.info

БТР оснащен мощным боевым модулем Копье с 30-мм пушкой, двумя пулеметами и двумя установками ПТРК.

Пловец выдержит попадание пуль БЗ калибра 7,62х39 мм с расстояния 30 метров и подрыв на противотанковой фугасной мине.

Он станет основой для семейства боевых бронированных машин.

Бронированный Новатор с ракетным комплексом Стугна

Также впервые была представлена бронированная машина Новатор. При этом она уже прошла испытания в Нацгвардии и Минобороны.

На ней установлен противотанковый ракетный комплекс Стугна разработки Киевского КБ Луч, который приняли на вооружение в 2011 году. Стугна сертифицирована НАТО.

В ее состав входит ракета Р-2С калибром 130 мм. Управляемая ракета может быть оснащена различными типами боевых частей: тандемной кумулятивной, осколочно-фугасной или термобарической.

Cмотрите фотогалерею: Замена Градам. Новое украинское оружие и техника

"Авто может использоваться против танков, радиус поражения Стугна- до пяти километров", - отмечает представитель производственного объединения Украинская бронетехника Александр Кузьма.

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Его максимальная скорость по шоссе составляет 120 километров в час, но, как уверяют разработчики, Новатор имеет и хорошие качества внедорожника, в частности благодаря равномерной разгрузке на переднюю и заднюю ось.

Боевая разведывательная машина Мангуст

Государственный Николаевский бронетанковый завод показал боевую разведывательную машину Мангуст. Машина предназначена для ведения разведки боем и огневой поддержки боевых подразделений.

Двухосная БРМ имеет колесную формулу 4х4 и независимую торсионную подвеску, которая обеспечивает повышенную проходимость техники.

Cмотрите фотогалерею: Замена Градам. Новое украинское оружие и техника

Мангуст может ехать по шоссе со скорость до 100 километров в час и преодолевать водные преграды.Машина оборудована дополнительными боковыми, верхним и задним люками для высаки десанта.

Все комплектующие, кроме двигателя IVECO, украинского производства.

Вертолет МСБ-2 Надежда

Запорожское предприятие Мотор Сич впервые представло вертолет Надежда - модернизаци морально устаревшего Ми-2.

"Это усовершенствованная версия вертолета Ми-2, который в советские времена производился в Польше. Но с отечественным корпусом и отечественными двигателями", - сказали производители.

В апреле этого года состоялся его первый полет.

Такие машины можно использовать как легкие пассажирские вертолеты для перевозок в труднодоступные локации или для патрулирования. Есть вариант и для оснащения такого типа вертолетов ракетным вооружением.

БТР Варан с боевым модулем Копье

Одним из наиболее значимых событий выставки стала презентация ходового образца БТР Варан с боевым модулем Копье, отмечает Национальный промышленный портал.

Как отмечается, эта машина является принципиально новым бронетранспортером, который построен по современной компоновочной схеме - как в большинстве БТР на вооружении современных армий, например на финском Patria или турецких ARMA.

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Источник: korrespondent.net