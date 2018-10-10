Лента RSS
Подписаться на ленту
10 октября 2018, среда, 17:21
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,46
10. 10. 2018

В центре Черновцов произошла стрельба

В Черновцах на улице Кобылянской в среду, 10 октября, произошла стрельба. Об этом сообщает Буковинская правда со ссылкой на очевидцев происшествия.

Инцидент случился во дворике возле кафе. В результате перестрелки ранили мужчину.

На место происшествия прибыли пять экипажей патрульной полиции и скорая помощь.

Очевидцы сообщают о разбойном нападении.

Cмотрите фотогалерею: В центре Черновцов произошла стрельба

Ранее в Кременчуге местный житель открыл стрельбу по общежитию.

Также сообщалось, что в Харькове двое подростков устроили стрельбу в лесопосадке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

От учителя физики Ваня узнал, что Земля вертится.

А на чем именно - от учителя труда.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.