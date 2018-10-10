В Черновцах на улице Кобылянской в среду, 10 октября, произошла стрельба. Об этом сообщает Буковинская правда со ссылкой на очевидцев происшествия.

Инцидент случился во дворике возле кафе. В результате перестрелки ранили мужчину.

На место происшествия прибыли пять экипажей патрульной полиции и скорая помощь.

Очевидцы сообщают о разбойном нападении.

Cмотрите фотогалерею: В центре Черновцов произошла стрельба

Ранее в Кременчуге местный житель открыл стрельбу по общежитию.

Также сообщалось, что в Харькове двое подростков устроили стрельбу в лесопосадке.

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Источник: korrespondent.net