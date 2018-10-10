В ответ на дело ГПУ Поклонская рассказала о поездке на Донбасс

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская отреагировала на подозрения Генпрокуратуры о военных преступлениях. Об этом в среду, 10 октября, сообщает ФАН.
Поклонская посоветовала генпрокурору Юрию Луценко подучить уголовный кодекс Украины и в частности статью о "нарушении законов и обычаев ведения войны".
"А такое глупое заявление и очередное незаконное обвинение в мой адрес - это банальная попытка запугать. Буквально на прошлой неделе я лично ездила в Донбасс и забрала десятки детей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, для их лечения", - рассказала депутат.
По словам Поклонской, деятельность самого Луценко вызывает большой вопрос.
Ранее стало известно, что бывший "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинского режиссера Олега Сенцова в 2014 году.
Вскоре Поклонская признала, что как в деле Сенцова, так и по ряду других уголовных дел она лично представляла государственное обвинение в судах.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.