Лента RSS
Подписаться на ленту
10 октября 2018, среда, 17:21
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,46
10. 10. 2018

В ответ на дело ГПУ Поклонская рассказала о поездке на Донбасс

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская отреагировала на подозрения Генпрокуратуры о военных преступлениях. Об этом в среду, 10 октября, сообщает ФАН.

Поклонская посоветовала генпрокурору Юрию Луценко подучить уголовный кодекс Украины и в частности статью о "нарушении законов и обычаев ведения войны".

"А такое глупое заявление и очередное незаконное обвинение в мой адрес - это банальная попытка запугать. Буквально на прошлой неделе я лично ездила в Донбасс и забрала десятки детей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, для их лечения", - рассказала депутат.

По словам Поклонской, деятельность самого Луценко вызывает большой вопрос.

Ранее стало известно, что бывший "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинского режиссера Олега Сенцова в 2014 году.

Вскоре Поклонская признала, что как в деле Сенцова, так и по ряду других уголовных дел она лично представляла государственное обвинение в судах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

От учителя физики Ваня узнал, что Земля вертится.

А на чем именно - от учителя труда.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.