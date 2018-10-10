В ответ на дело ГПУ Поклонская рассказала о поездке на Донбасс

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская отреагировала на подозрения Генпрокуратуры о военных преступлениях. Об этом в среду, 10 октября, сообщает ФАН.

Поклонская посоветовала генпрокурору Юрию Луценко подучить уголовный кодекс Украины и в частности статью о "нарушении законов и обычаев ведения войны".

"А такое глупое заявление и очередное незаконное обвинение в мой адрес - это банальная попытка запугать. Буквально на прошлой неделе я лично ездила в Донбасс и забрала десятки детей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, для их лечения", - рассказала депутат.

По словам Поклонской, деятельность самого Луценко вызывает большой вопрос.

Ранее стало известно, что бывший "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинского режиссера Олега Сенцова в 2014 году.

Вскоре Поклонская признала, что как в деле Сенцова, так и по ряду других уголовных дел она лично представляла государственное обвинение в судах.

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Источник: korrespondent.net