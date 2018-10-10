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10. 10. 2018

Украина экстрадировала поляка, укравшего у инкассаторов более $420 тысяч

Украина экстрадировала гражданина Польши, который присвоил свыше 420 тыс. долларов инкассаторской службы. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook в среду, 10 октября.

Мужчину разыскивали польские правоохранительные органы за участие в организованной преступной группировке.

"Участниками этой преступной группировки спланировано и осуществлено трудоустройство по поддельным документам в инкассаторскую службу и, в дальнейшем, присвоены денежные средства на сумму более 420 тыс. долларов", - написал Лысенко.

 
facebook.com/lysenko.andrii

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Источник: korrespondent.net

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