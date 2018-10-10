Земля 6,5 тысяч украинцев после смерти перешла государству бесплатно

Государство получило бесплатно в свою собственность земельные участки около 6,5 тысячи землевладельцев, на которые после их смерти не нашлось наследников. Такие данные Мониторинга земельных отношений, который накануне был представлен во Всемирном банке, пишет в среду, 10 октября, Экономическая правда.

Отмечено, что в 2017 году в Украине насчитывалось 6,537 тысячи земельных участков общей площадью 25,072 тысячи га, которые признаны выморочным наследством. То есть, наследники не заявили о своих правах и эти земли де-юре перешли в распоряжение местных органов власти по решению суда.

К тому же, землевладельцы при жизни не смогли продать землю из-за моратория на продажу земли, до сих пор действующего в Украине.

"Наибольшее число таких участков - 998 - было зафиксировано в Сумской области. По площади лидирует Кировоградская область - здесь 2,669 тысячи га земель были признаны выморочным наследством. Меньше всего выморочного наследства в западных областях - в Черновицкой - 8 га, Ивано-Франковской - 26 га, Львовской - 35 га и Ровенской областях - 72 га", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным издания, де-факто земли выморочного наследства могут достигать 2 млн га. Так, на данный момент около 2 млн га земли, владельцы которых умерли, не имеют юридического статуса и обрабатывается нелегально. Для признания этих земель выморочным наследством органы местной власти должны обратиться в суд, и только по решению суда эти земли передаются в управление местным органам власти.

Ранее Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект, который предусматривает изменения в Основной закон в вопросе регулирования вопроса земли.

Также сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко не видит шансов на снятие моратория на продажу земли сельхозназначения.

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Источник: korrespondent.net