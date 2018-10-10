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10. 10. 2018

В Турции заявили о выводе тяжелого вооружения из Идлиба

Все тяжелое вооружение выведено из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на Минобороны Турции в среду, 10 октября.

Отмечается, что с учетом характеристик местности и расположения населенных пунктов, вдоль границ зоны деэскалации в Идлибе создана демилитаризованная зона шириной в 15-20 километров.

Как страна-грант Турция выполнила обязательства в рамках договоренностей. С целью снижения напряженности и снижения вероятности столкновений 10 октября завершился процесс отвода тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в Идлибе, – говорится в сообщении.

Напомним, 17 сентября на переговорах в Сочи между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в Идлибе. Зона будет создана до 15 октября вдоль линии соприкосновения войск оппозиции и Башара Асада.

Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять мобильные патрульные группы турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.

Также Турция укрепит наблюдательные пункты по внутреннему периметру зоны деэскалации в Идлибе.

Ранее Турция усилила военное присутствие на границе с Сирией, а также укрепила свои позиции в Идлибе, который контролируется сирийской оппозицией.

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Источник: korrespondent.net

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