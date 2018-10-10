Порошенко подписал закон о социальных гарантиях для военных

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который повышает социальную защиту военнослужащих. Об этом в среду, 10 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, президент подписал закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальной защиты военнослужащих. Его реализация позволит усилить социальную защиту членов семей лиц, погибших после увольнения со службы вследствие травм, контузий, увечий или заболеваний, полученных в связи с защитой страны, и позволит предоставить им объем прав на получение единовременного денежного пособия, которым владеют члены семей лиц умерших в статусе военнослужащего.

Также расширен перечень оснований для получения единовременного пособия военнослужащими и предоставлено право на получение единовременного денежного пособия членам семей иностранцев и лиц без гражданства, погибших или умерших после увольнения со службы вследствие заболевания, ранения, контузии или увечья, полученных при прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

Напомним, в августе Порошенко подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Им гарантируется повышение уровня социальной защиты украинских военнослужащих.

Также 20 июля президент подписал закон о соцзащите пострадавших участников Евромайдана.

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Источник: korrespondent.net