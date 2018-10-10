Признание воинов УПА борцами на независимость поддерживают 45% украинцев

Идею признания ОУН-УПА участниками борьбы за государственную независимость Украины поддерживает почти половина украинцев (45%), в то же время противоположное мнение имеют 33%, затруднились ответить - 23%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг в сентябре-октябре.
По данным социологов, с начала исследований в 2010 году уровень поддержки этой инициативы вырос в два с половиной раза.
При этом больше всего тех, кто поддерживает признание ОУН-УПА, - на Западе (80%). В Центре таких респондентов 45%. Тех, кто придерживается противоположного мнения больше всего среди жителей Юга и Востока (соответственно 52% и 46%). Относительно больше поддерживающих идею признания ОУН-УПА среди мужчин, более обеспеченных и лиц с высоким уровнем образования.
"Половина опрошенных (51%) согласны с тезисом о том, что во время Второй мировой войны воины ОУН-УПА защищали свою Родину. Уровень поддержки последнего тезиса такой же, как и в прошлом году (по сравнению с 2012 годом вырос в 1,5 раза)", - свидетельствуют данные социсследования.
Кроме того, половина респондентов (56%) положительно относятся к идее примирения солдат Советской армии и ОУН-УПА. 22% высказали противоположное мнение, еще 23% не определились с ответом.
Как сообщается, опрос был проведен 27 сентября - 4 октября среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.
Ранее в селе Кореличи Львовской области освятили военный мемориал павшим воинам Украинской повстанческой армии.
Также сообщалось, что в Харькове в третий раз разрисовали памятник УПА.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.