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10. 10. 2018

Признание воинов УПА борцами на независимость поддерживают 45% украинцев

Идею признания ОУН-УПА участниками борьбы за государственную независимость Украины поддерживает почти половина украинцев (45%), в то же время противоположное мнение имеют 33%, затруднились ответить - 23%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг в сентябре-октябре.

По данным социологов, с начала исследований в 2010 году уровень поддержки этой инициативы вырос в два с половиной раза.

При этом больше всего тех, кто поддерживает признание ОУН-УПА, - на Западе (80%). В Центре таких респондентов 45%. Тех, кто придерживается противоположного мнения больше всего среди жителей Юга и Востока (соответственно 52% и 46%). Относительно больше поддерживающих идею признания ОУН-УПА среди мужчин, более обеспеченных и лиц с высоким уровнем образования.

"Половина опрошенных (51%) согласны с тезисом о том, что во время Второй мировой войны воины ОУН-УПА защищали свою Родину. Уровень поддержки последнего тезиса такой же, как и в прошлом году (по сравнению с 2012 годом вырос в 1,5 раза)", - свидетельствуют данные социсследования.

 

Кроме того, половина респондентов (56%) положительно относятся к идее примирения солдат Советской армии и ОУН-УПА. 22% высказали противоположное мнение, еще 23% не определились с ответом.

Как сообщается, опрос был проведен 27 сентября - 4 октября среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

Ранее в селе Кореличи Львовской области освятили военный мемориал павшим воинам Украинской повстанческой армии.

Также сообщалось, что в Харькове в третий раз разрисовали памятник УПА.

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Источник: korrespondent.net

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