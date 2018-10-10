В РФ отреагировали на синхронные обвинения Запада

Антироссийская кампания на Западе основывается лишь на желании заниматься пропагандой, а заявления не имеют под собой оснований. Так отреагировала представитель МИД России Мария Захарова на тот факт, что США и их союзники почти одновременно заявили о новых кибератаках со стороны России, передает РИА Новости в среду, 10 октября.

"На этот раз заговорили в унисон, как по команде, в один день об очередных якобы имевших место кибератаках в США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии и целом ряде европейских стран. Это уже, конечно, не кампания, это уже пример кампанейщины", - заявила Захарова.

Она также отметила, что обвинительные тезисы о российских кибератаках годятся только для молодежи, а само дело "шито белыми нитками".

Напомним, 4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила о выдворении четырех россиян, которые по ее словам, были сотрудниками российской разведки, и пытались осуществить хакерскую атаку против ОЗХО.

В этот же день в США сообщили об обвинении семерых россиян в кибервзломах. Минюст США возложил на спецслужбы РФ ответственность за кибератаки на ВАДА, ФИФА, Спортивный арбитражный суд, USADA, химические лаборатории и ядерную компанию.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал обвинения против российской стороны в кибератаках на ОЗХО "мегафонной дипломатией" и связал обвинения с встречей министров обороны стран НАТО.

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Источник: korrespondent.net