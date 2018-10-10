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10. 10. 2018

Наводнение на Майорке: число погибших выросло до девяти

В результате наводнения на Майорке погибли девять человек, около 20 человек числятся пропавшими без вести. Об этом в среду, 10 октября, сообщает Reuters.

По данным местных властей, в числе жертв - как минимум двое граждан Великобритании.

Как пишет El Pais, стремительный поток в муниципалитете Сан-Лоренсо пробился через исторический центр, подхватывал автомобили и затапливал десятки домов. Многие жители застряли на балконах и домах.

Из-за наводнения водители оказались в ловушке на дорогах. Сильные потоки воды затопили трансформаторы, поэтому пострадавшие районы остались без света. Одиннадцать дорог на Майорке остаются закрытыми.

Ранее сообщалось о шести погибших в результате наводнения на Майорке.

Также в Нигерии число погибших в результате наводнений достигло почти 200 человек.

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Источник: korrespondent.net

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