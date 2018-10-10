ЮНЕСКО объявило о начале прямого мониторинга ситуации в Крыму

Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры объявило о начале первой фазы прямого мониторинга ситуации в аннексированном Крыму. Об этом в среду, 10 октября, сообщил постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО, посол Украины во Франции Олег Шамшур в своем Twitter.
"Сегодняшнее заседание Исполнительного совета ЮНЕСКО стало важным событием: официально объявлено о начале первой фазы прямого мониторинга Организацией ситуации в аннексированном Крыму. Принято решение об отчете гендиректора о его результатах в следующем октябре", - отметил постпред.
Ранее в ЮНЕСКО обнародовали доклад о мониторинге ситуации в Крыму, в котором говорится об ухудшении ситуации в сферах компетенции организации на территории аннексированного полуострова.
Вскоре ЮНЕСКО приняло решение, которое сделает возможным размещение мониторинговой миссии в Крыму.
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Источник: korrespondent.net
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